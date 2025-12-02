Logo SportMediaset

Tiro a volo: a Doha finale di Cdm, 4 azzurri in gara

02 Dic 2025 - 10:06

La stagione agonistica internazionale 2025 della ISSF (Federazione Internazionale degli Sport di Tiro) si conclude questa settimana con la Finale di Coppa del Mondo, in programma a Doha (QAT) a partire da oggi. L'evento porterà in pedana le migliori tiratrici ed i migliori tiratori che si sono qualificati nel corso dell'anno. Sono quattro gli atleti azzurri qualificati, tre per la fossa olimpica ed uno per lo skeet. Per il Trap L'Italia sara' rappresentata in pedana da Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), già vincitore di sette Coppe di Cristallo da Monaco '92 a Minsk 2008; Mauro De Filippis (Fiamme Oro), oro nella finale di Al Ain nel 2019; e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), oro proprio a Doha nel 2023.

Per lo Skeet a rappresentare il tricolore ci sarà Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), vincitore della Finale del 2015 a Nicosia e lo scorso anno d'argento a New Delhi. A guidarli in gara saranno i direttore tecnici Marco Conti (trap) e Luigi Agostino Lodde (skeet).

Il primo appuntamento ufficiale sarà venerdì 5 dicembre con gli allenamenti pre gara e la cerimonia di apertura. La competizione vera e propria si articolerà in tre giorni, con 75 piattelli di qualificazione sabato 6 dicembre, altri 50 piattelli di qualificazione domenica 7 dicembre e le finali lunedì 8 dicembre a partire dalle 9.45 italiane.

