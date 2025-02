Tiro a segno: Europeo 10 metri, Monna difende titolo in Croazia

Il comparto della pistola può contare, inoltre, sull'argento Olimpico Federico Nilo Maldini e sul giovane di belle speranze Matteo Mastrovalerio. Se quest'ultimo, sarà a Osijek soprattutto per imparare, il bolognese ha invece tutte le carte in regola per puntare a una medaglia. Più nutrita in Croazia la squadra di carabina che può contare su ben 6 tiratori. Il numero 2 del mondo (e 1 d'Europa) Danilo Dennis Sollazzo è senza ombra di dubbio l'azzurro con il palmares più prestigioso, ma Edoardo Bonazzi, Michele Bernardi e Riccardo Armiraglio hanno potenzialità per accedere alla finale del concorso individuale. Due le donne in gara, le Olimpioniche di Parigi e Tokyo, Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello.