Softball: Europei, gare riprogrammate dopo pioggia, Italia attende l'avversario

Dopo la pioggia che, nel pomeriggio di mercoledì è caduta ininterrottamente su Praga costringendo l'organizzazione dell'Europeo 2025 a rinviare le restanti partite della giornata (l'ultima a essersi conclusa regolarmente era stata quella tra Italia e Austria, vinta 12-1 dalle Azzurre dopo 6 inning), WBSC Europe ha comunicato il nuovo programma parziale della giornata di oggi, giovedì 11 settembre. Le partite che interessano al Team Italy, Israele-Repubblica Ceca (necessaria per definire la classifica finale della Poule X) e Paesi Bassi-Gran Bretagna, che designerà la vincente della Poule Y, si giocheranno così domani alle ore 11, rispettivamente al campo 1 e 2 dell'Eagles Park. A seguito di questa nuova calendarizzazione, l'Italia - che è già qualificata al Super Round - non giocherà sicuramente nel corso della mattinata: le prime gare della seconda fase, a classifiche ultimate, inizieranno infatti alle 16.30, stando a quanto ha comunicato WBSC Europe.