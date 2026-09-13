Mondiali basket: Francia ko in finale, quinto titolo di fila per le statunitensi

Nessuno è riuscito a batterle nemmeno questa volta. Gli Stati Uniti hanno vinto il quinto titolo mondiale di basket femminile consecutivo, superando la Francia 97-79 nella finale di Berlino (36esimo successo di fila in un campionato del mondo). Miglior marcatrice dell'incontro è stata Breanna Stewart, con 22 punti. La squadra più vicina a sconfiggere la corazzata a stelle e strisce è stata l'Italia (52-55) nella seconda partita del girone D. Il bronzo della manifestazione va alla Spagna, che ha battuto la Germania col punteggio di 81-58.