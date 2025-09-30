Logo SportMediaset
Tennis, Wta Pechino: Paolini supera Bouzkova in due set, ai quarti sfiderà la Anisimova

30 Set 2025 - 18:39
Jasmine Paolini approda ai quarti del 'China Open', penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). L'azzurra, numero 8 del ranking Wta, ha sconfitto agli ottavi la ceca Marie Bouzkova, numero 62 del ranking, con il punteggio di 6-2 7-5. Ai quarti Paolini sfiderà la statunitense Amanda Anisimova, n.4 del ranking e 3 del seeding, che ha superato in rimonta per 1-6 6-2 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore, la ceca Karolina Muchova, n.15 WTA e 13esima testa di serie, finalista nell'edizione dello scorso anno.

20:05
Canoa, Mondiali slalom: Italia quinta nel C1 a squadre maschile
19:20
Pesi, sei azzurri in gara ai Mondiali in Norvegia
18:48
A Torino l'hitball avrà la sua arena nella città in cui è nato
18:39
Tennis, Wta Pechino: Paolini supera Bouzkova in due set, ai quarti sfiderà la Anisimova
17:30
Basket, coach Trento: "Esordio complicato in EuroCup contro Bourg"