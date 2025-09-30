Tennis, Wta Pechino: Paolini supera Bouzkova in due set, ai quarti sfiderà la Anisimova

Jasmine Paolini approda ai quarti del 'China Open', penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). L'azzurra, numero 8 del ranking Wta, ha sconfitto agli ottavi la ceca Marie Bouzkova, numero 62 del ranking, con il punteggio di 6-2 7-5. Ai quarti Paolini sfiderà la statunitense Amanda Anisimova, n.4 del ranking e 3 del seeding, che ha superato in rimonta per 1-6 6-2 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore, la ceca Karolina Muchova, n.15 WTA e 13esima testa di serie, finalista nell'edizione dello scorso anno.