A Torino l'hitball avrà la sua arena nella città in cui è nato

A 11 anni dalla chiusura del Palahit, l'hitball avrà una sua arena a Torino, città in cui questa disciplina sportiva è nata negli anni '70: il 26 ottobre sarà inaugurata l'HitBall Arena all'ex bocciodromo Mario e Piero Trombetta, nella Circoscrizione 5, con uno spazio rinnovato che potrà ospitare fino a 200 appassionati, dato in concessione per 7 anni all'Asd Sinombre in partenariato con Uisp Torino. "L'ex è pronto a rinascere dopo anni di inattività - sottolinea l'assessore comunale allo Sport Domenico Carretta -. Si tratta di una riqualificazione importante che restituisce agli abitanti di Lucento un nuovo spazio per la pratica sportiva e alla città una nuova casa dedicata all'HitBall, disciplina nata a Torino e praticata da tanti appassionati, anche grazie ad un'importante attività di avvio alla disciplina nelle scuole". "Il nuovo campo - aggiunge il fondatore e presidente dell'Asd, Giacomo Catellani - è un risultato che tutto il nostro movimento sportivo aspettava da tempo. Speriamo di potervi ospitare varie attività: dalle partite più importanti ai progetti sociali, passando dalla formazione agli eventi". E per la prima volta nella storia di questo sport, il pubblico potrà assistere ai match dalle tribune, con oltre 140 posti a sedere.