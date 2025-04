Tennis: Wta Oeiras, Cocciaretto fuori al secondo turno

Finisce al secondo turno il torneo di Elisabetta Cocciaretto nell''Oeiras Ladies Open' (Wta 125 - montepremi 146.174 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa della città affacciata sull'Atlantico. La 24enne di Fermo, n.89 Wta, dopo aver liquidato all'esordio la portoghese Murta, n.1.174 del ranking, in gara grazie ad una wild card, ha ceduto per 6-3 3-6 6-3, dopo oltre due ore e mezza di lotta, all'elvetica Simona Waltert, n.161 del ranking. Per la 24enne di Coira si tratta del primo successo in tre sfide contro la marchigiana che l'aveva battuta, sempre in due set, ei quarti dell'ITF da 60mila dollari di Grado nel 2022 ed al secondo turno del Roland Garros nel 2023.