Tennis: Wta Miami, esordio con brivido in doppio per Errani-Paolini

Buona la prima - ma che fatica - per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al 'Miami Open', secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il quarto WTA 1000 del 2025) dotato di un montepremi di 9.193.540 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la 'casa' dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. La coppia azzurra, terza favorita del seeding, ha battuto all'esordio per 6-1, 5-7, 12-10, in un'ora e 36 minuti di gioco, la formazione composta dall'ucraina Nadiia Kichenok e dall'indonesiana Aldila Sutjiadi, annullando ben quattro match point contro.