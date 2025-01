Tennis: Wta Linz, Cocciaretto subito fuori all'esordio

Esordio amaro per Elisabetta Cocciaretto nell''Upper Austria Ladies Linz', promosso dallo scorso anno a Wta 500 (montepremi di 1.064.510 dollari), che si sta disputando sul veloce indoor della 'TipsArena' della città austriaca, che SuperTennis trasmette in diretta. La 24enne di Fermo, n.59 Wta, ha ceduto per 7-5 7-5, in poco più di un'ora e tre quarti di partita, alla slovacca Rebecca Sramkova, n.44 del ranking. La marchigiana deve dunque attendere ancora per il primo successo in questo 2025: era stata infatti battuta da Kudermetova al primo turno di Hobart e da Shnaider all'esordio a Melbourne.