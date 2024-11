TENNIS, WTA FINALS: KREJCIKOVA IN SEMIFINALE, FUORI SWIATEK

Grande sorpresa alle Wta Finals di Riyadh in Arabia Saudita. La polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo e campionessa in carica, è stata eliminata nella fase a gironi. Nel gruppo Arancio, infatti, passano il turno Barbora Krejcikova e Coco Gauff. Decisiva nell'ultima giornata proprio la vittoria della tennista ceca, numero 13 del mondo e campionessa di Wimbledon, sull'americana numero 3 e già qualificata, in due set con il punteggio di 7-5, 6-3. Alla Swiatek, eliminata per la peggiore differenza set, non è bastata la netta vittoria odierna contro la russa Daria Kasatkina, n.9 del mondo, ripescata dopo il forfait della già eliminata Jessica Pegula.