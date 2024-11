TENNIS: WTA FINALS, GAUFF PIEGA SWIATEK, KREJCIKOVA ELIMINA PEGULA

Vincono Coco Gauff e Barbora Krejcikova nelle due partite valide per il Gruppo Arancio delle Wta Finals di Riyadh disputate oggi. Nel match più atteso, l'americana Gauff (n.3) si impone in due set per 6-3, 6-4 sulla polacca Iga Swiatek (n.2) e stacca il pass per le semifinali. Nell'altro match, la ceca Barbora Krejcikova (n. 8) ha battuto l'altra americana Jessica Pegula (n. 6) per 6-3, 6-3 eliminandola dalla lotta per le semifinali. Nell'ultima giornata si affronteranno Gauff-Krejcikova e Swiatek-Pegula, con in palio ancora un posto per le semifinali.