Tennis: Wta Auckland, Bronzetti unica azzurra nel main draw

Lucia Bronzetti è l'unica italiana nel main draw dell'edizione 2025 dell'ASB Classic. La romagnola, numero 77 del mondo, parteciperà per la prima volta al Wta 250 di Auckland che inizierà il 30 dicembre e sarà trasmesso in diretta, in chiaro, su SuperTennis. Il tabellone è impreziosito dalla presenza di quattro campionesse Slam. Tornano per la seconda volta Naomi Osaka, che ha raggiunto i quarti nel 2017, e Emma Raducanu che nel 2024 non è andata oltre il secondo turno. Ci saranno anche Sloane Stephens, vincitrice nel 2016 e unica ex campionessa del torneo nel main draw, e Sofia Kenin. Nella lista delle iscritte figurano anche la finalista dello US Open 2017 Madison Keys e due semifinaliste Slam come Elise Mertens e Amanda Anisimova. Il pubblico di casa potrà ammirare anche la rivelazione dell'ultima edizione di Wimbledon, Lulu Sun, che si è spinta fino ai quarti di finale. Sun, infatti, giocherà per la prima volta il torneo da numero 1 di Nuova Zelanda.