Tennis, Wimbledon: Tyra Grant in tabellone, prima volta per la 18enne azzurra

Un'altra azzurra nel tabellone principale di Wimbledon. Tyra Grant entra per la prima volta in un main draw Slam: la 18enne romana, n.173 WTA, ha sconfitto al turno decisivo 6-4 7-6(5), in un'ora e quaranta minuti di gioco, la francese Harmony Tan, 28 anni, n.199 del ranking, mai affrontata prima in carriera. Era solo la seconda volta in carriera che Grant tentava la strada delle qualificazioni in uno Slam: in precedenza ci aveva provato allo Us Open del 2024 - grazie ad una wild card quando giocava ancora per gli Stati Uniti - ma era stata eliminata al primo turno.