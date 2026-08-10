Canottaggio, Mondiali universitari: 11 barche azzurre in Canada dal 13/8

10 Ago 2026 - 15:40
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A London, nella provincia canadese dell'Ontario, da giovedì 13 a sabato 15 agosto andranno in scena i Mondiali Universitari di canottaggio. L'Italia dell'head coach Giovanni Calabrese partecipa con undici equipaggi. I singolisti saranno Sara Borghi (SC Gavirate) ed Edoardo Rocchi (SC Gavirate). Nel due senza femminile gareggiano Matilde Barison (CUS Torino) e Susanna Pedrola (CUS Torino), in quello maschile Leonardo Sostegni (SC Limite) e Lorenzo Cracco (SC Varese). Passando ai doppi, le formazioni azzurre sono composte da Elena Sali (SC Bissolati) e Melissa Schincariol (SC Cernobbio), da Edoardo Rocchi (SC Gavirate) e Sebastiano Renzi (Ternana Canottaggio). Il quattro senza femminile vedrà scendere in acqua Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Sofia Ascalone (RCC Tevere Remo), Irene Gattiglia (RSC Cerea) e Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo). A bordo del quattro senza maschile agiranno Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Giuseppe Bellomo (SC Gavirate), Francesco Pallozzi (Carabinieri/SC Gavirate) e Simone Pappalepore (CUS Torino). L'otto femminile è formato da Alessandra Grasselli (SC Flora), Maria Lanciano (LNI Barletta), Benedetta Bonino (RSC Cerea), Aurora Spirito (SC Gavirate), Giulia Orefice (SC Moltrasio), Lucrezia Monaci (CC Aniene), Matilde Paoletti (SC Gavirate) e Giulia Clerici (SC Moltrasio) con al timone Martina Bonalumi (CC Roma). L'otto maschile prende il via con Paolo Falossi (RSC Cerea), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Valentino Perugini (CUS Torino), Giovanni Acatrinei (Amici del Fiume), Mattia Soldo (SC Pescate), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo) e Giulio Zuccalà (SC Lario) con al timone Ilaria Colombo (SC Gavirate). Nel quattro di coppia misto competeranno Elena Sali, Sebastiano Renzi, Paolo Falossi e Melissa Schincariol. A London, insieme all'head coach Giovanni Calabrese, saranno presenti i tecnici Mauro Tontodonati e Ronny Ariberti e, in qualità di team manager, la Consigliera federale Francesca Postiglione. 

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