Tennis, Wimbledon: Cobolli-Navone interrotta per oscurità con l'azzurro avanti 2-1

30 Giu 2026 - 22:20
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Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone nel primo turno di Wimbledon. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tiebreak il secondo e porta a casa il terzo; a quel punto, però, il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà domani dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Alexander Zverev, invece, passa indenne contro Alexander Blockx. Il campione del Roland Garros cede un set al belga e arriva al tiebreak in tre parziali su quattro, ma alla fine si impone per 6-4, 6-7, 7-6, 7-6 e affronterà al secondo turno il francese Valentin Royer.

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