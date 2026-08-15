Palmisano rilancia: "Nessun ritiro, c'è Los Angeles 2028"

15 Ago 2026 - 12:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Ricordo che l'ultima volta che avevamo gareggiato insieme con Alexandrina Mihai le avevo detto: 'Quando mi prenderai, io mi ritirerò'. Spero che non sia questo il caso, però sono molto contenta che mi abbia preso. C'è stata una grande crescita da parte dell'atleta'. Così Antonella Palmisano ai microfono Rai, dopo il quinto posto nella mezza maratona agli Europei di atletica a Birmingham. "Non smetterò. Adesso c'è Los Angeles. Questa è una gara di passaggio, non bisogna buttare via tutto. Sono veramente contenta che ci sia un futuro davanti e loro lo stanno dimostrando: stiamo passando il testimone a un'Italia che sicuramente ci farà sognare anche più avanti", aggiunge la campionessa azzurra. Quanto alla gara "non sono soddisfatta perché c'è il personale e ambivo alle posizioni davanti. Però non posso buttare via questa stagione", conclude la Palmisano.

Ultimi video

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

02:07
DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

01:58
DICH ANDREA COSI MARCIA 15/8 DICH

Cosi: "C'è una promessa speciale dietro questo bronzo"

03:39
DICH TAMBERI POST ORO EUROPEO 14/8 DICH

Infinito Tamberi: "Non le abbiamo viste tutte, ancora c'è tempo fino al 2028..."

00:54
DICH SIOLI POST BRONZO EUROPEO 14/8 DICH

Sioli, bronzo Europeo: "Vado via felice ma anche un po’ amareggiato per l’infortunio"

02:16
DICH NADIA 14/8 DICH

Ateltica, Battocletti: "Questa corona è per mio padre, se la merita"

01:09
DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

00:53
DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

02:13
DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

02:07
DICH FABBRI POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Fabbri, gioia d'oro agli Europei di atletica: "Per me è la consacrazione"

01:19
DICH WEIR POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Weir, medaglia con dedica: "È per i miei due amori"

01:07
DICH ZAYNAB DOSSO POST 100 DONNE 11/8 DICH

Ateltica, Dosso: "Mi dò un 2, ora testa alla staffetta"

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:46
Europei Atletica: Iapichino in finale nel salto in lungo
14:45
Europei Atletica: Cavalli in finale nei 1500 femminili
14:44
Europei Atletica: l'Italia ottiene il pass per la finale della 4x100 donne
14:43
Europei Atletica: Italia in finale nella 4x100 uomini
13:15
Europei nuoto: Italia in finale 4x200 sl mista, avanti Pilato, Razzetti e Ceccon