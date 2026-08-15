Palmisano rilancia: "Nessun ritiro, c'è Los Angeles 2028"

"Ricordo che l'ultima volta che avevamo gareggiato insieme con Alexandrina Mihai le avevo detto: 'Quando mi prenderai, io mi ritirerò'. Spero che non sia questo il caso, però sono molto contenta che mi abbia preso. C'è stata una grande crescita da parte dell'atleta'. Così Antonella Palmisano ai microfono Rai, dopo il quinto posto nella mezza maratona agli Europei di atletica a Birmingham. "Non smetterò. Adesso c'è Los Angeles. Questa è una gara di passaggio, non bisogna buttare via tutto. Sono veramente contenta che ci sia un futuro davanti e loro lo stanno dimostrando: stiamo passando il testimone a un'Italia che sicuramente ci farà sognare anche più avanti", aggiunge la campionessa azzurra. Quanto alla gara "non sono soddisfatta perché c'è il personale e ambivo alle posizioni davanti. Però non posso buttare via questa stagione", conclude la Palmisano.