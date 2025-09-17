Tennis, Volandri: "Con la Spagna sarebbe stata sfida più stimolante"

"È molto emozionante tornare a Bologna, dove tutto è iniziato, dove siamo caduti e ci siamo rialzati e abbiamo cementato il gruppo che ha fatto la differenza nelle nostre grandi vittorie. Ma ora c'è da guardare al futuro e quindi all'Austria: se si arriva al Final 8 vuol dire che sei una squadra importante, che ti meriti quel posto". Lo ha detto Filippo Volandri capitano della squadra italiana di Coppa Davis, commentando il fatto che, come determinato dal sorteggio di stamattina in piazza Maggiore, l'Italia sfiderà l'Austria nei quarti di finale. Una squadra, quella austriaca, a suo parere "tosta e che va studiata", anche se con "la Spagna sarebbe stato il match più stimolante in assoluto". Ora, ha proseguito, "la parte più difficile per me sarà fare le convocazioni, scegliere cinque giocatori, anche se ne ho nove che meriterebbero tutti di giocare, ma comunque se non avessimo avuto una squadra lunga, una cosa per me importantissima, non avremmo vinto la Davis". Le convocazioni, specifica, "verranno fatte con il criterio della classifica e le farò un mese prima, ma le settimane che contano sono le due che precedono il 19 novembre". Alla fine, ha detto, "Bologna mi ha dato molto calore quando siamo caduti contro il Canada, ci ha spinto insieme all'Italia verso i due successi in Coppa Davis".