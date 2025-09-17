Basket, Memorial Brusinelli a Trento: in gara Trapani, Udine e Sassari

Memorial Gianni Brusinelli venerdì e sabato a Trento. Sul parquet, oltre i padroni di casa di Dolomiti Energia Trentino, ci saranno Trapani, la neopromossa Udine e Sassari. Il torneo si svolgerà con la formula delle Final Four: venerdì sono in programma le semifinali, mentre sabato si giocheranno le finali. "Il Memorial Gianni Brusinelli rappresenta il vernissage della parte finale della preseason dell'Aquila Basket, l'appuntamento che ci accompagna verso l'inizio delle partite ufficiali - ha detto l'assistant coach Fabio Bongi -. È un test importante per misurare il livello della squadra e, anche quest'anno, vedrà la partecipazione di avversarie di grande valore: l'ambiziosissima Trapani e due squadre pronte a recitare il ruolo di outsider nel prossimo campionato come Sassari e Udine. Siamo contentissimi perché finalmente torneremo a giocare davanti ai nostri tifosi dopo una preseason passata in gran parte lontano da Trento. Un momento speciale che segna l'inizio di una nuova stagione da vivere insieme".