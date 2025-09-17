Ciclismo: 27 azzurri convocati per Mondiali in Ruanda

Sono stati ufficializzati oggi, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta a Solbiate Olona, gli azzurri che voleranno in Rwanda per il primo campionato del mondo di ciclismo strada che si svolgerà in Africa. Sono 27 gli atleti indicati dai CT Marco Villa, Marco Velo, Marino Amadori e Edoardo Salvoldi, mentre la spedizione della Federazione Ciclistica Italiana si comporrà di un contingente complessivo di 44 persone oltre al Presidente e Segretario generale, impegnati nel congresso Uci. "Avevamo promesso che avremo onorato i Mondiali - ha ricordato il presidente federale Cordiano Dagnoni - nonostante questa sia una delle trasferte più impegnative, dal punto di vista logistico, degli ultimi anni. Il ciclismo italiano ha dato segnali importanti in tutte le categorie, a cominciare dai professionisti con i successi di questa estate. Non potevamo, quindi, non rispettare la tradizione che ci vuole sempre, in ogni mondiale, come una delle squadre da battere".