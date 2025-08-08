Tennis: Venus Williams fuori al primo turno Cincinnati

Venus Williams, che ha fatto scalpore vincendo un match a Washington due settimane fa, è stata eliminata al primo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati, battuta giovedì per 6-4, 6-4 dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro. La sorella quarantacinquenne di Serena Williams non è riuscita a ripetere la sua prestazione al WTA 500 di Washington, dove aveva battuto la connazionale Peyton Stearns tornando in camp dopo 16 mesi di stop e diventando la seconda tennista di sempre piu' in la' con gli anni ad aer vinto una partita del circuito Wta, dopo Martina Navratilova. Un anno fa, Venus Williams si è fatta rimuovere i fibromi uterini, tumori benigni che le causavano dolori da decenni. A più di trent'anni dal suo debutto nel circuito WTA (nel 1994), l'americana è ora attesa al torneo di doppio misto agli US Open, al fianco del gigante americano Reilly Opelka.