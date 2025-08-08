Montreal, favola Mboko! Da wild card batte Osaka in finale e fa impazzire il Canada

© Getty Images
Victoria Mboko ha firmato una delle imprese più incredibili dell’anno, vincendo il WTA 1000 di Montreal e conquistando il primo titolo della sua giovane carriera battendo in rimonta Naomi Osaka 2-6, 6-4, 6-1. A soli 18 anni, la wild card canadese ha realizzato un sogno che sembrava impossibile, diventando la prima giocatrice di casa a vincere il torneo nella città del Québec.
Un anno fa, Mboko era impegnata in tornei minori in Europa, lontanissima dai riflettori e fuori dalle prime 300 del mondo. Oggi, dopo una settimana da favola in cui ha eliminato quattro campionesse Slam, tra cui Coco Gauff nei quarti e la stessa Osaka in finale, si ritrova tra le migliori 25 giocatrici del ranking mondiale. E soprattutto, ha fatto impazzire un’intera nazione.
