Montreal, favola Mboko! Da wild card batte Osaka in finale e fa impazzire il Canada

Un anno fa, Mboko era impegnata in tornei minori in Europa, lontanissima dai riflettori e fuori dalle prime 300 del mondo. Oggi, dopo una settimana da favola in cui ha eliminato quattro campionesse Slam, tra cui Coco Gauff nei quarti e la stessa Osaka in finale, si ritrova tra le migliori 25 giocatrici del ranking mondiale. E soprattutto, ha fatto impazzire un’intera nazione.