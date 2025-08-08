Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Montreal, favola Mboko! Da wild card batte Osaka in finale e fa impazzire il Canada

08 Ago 2025 - 07:47
© Getty Images

© Getty Images

Victoria Mboko ha firmato una delle imprese più incredibili dell’anno, vincendo il WTA 1000 di Montreal e conquistando il primo titolo della sua giovane carriera battendo in rimonta Naomi Osaka 2-6, 6-4, 6-1. A soli 18 anni, la wild card canadese ha realizzato un sogno che sembrava impossibile, diventando la prima giocatrice di casa a vincere il torneo nella città del Québec.

Un anno fa, Mboko era impegnata in tornei minori in Europa, lontanissima dai riflettori e fuori dalle prime 300 del mondo. Oggi, dopo una settimana da favola in cui ha eliminato quattro campionesse Slam, tra cui Coco Gauff nei quarti e la stessa Osaka in finale, si ritrova tra le migliori 25 giocatrici del ranking mondiale. E soprattutto, ha fatto impazzire un’intera nazione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:51
Atp Cincinnati, è Galan l'avversario di Sinner
08:09
Tennis: Venus Williams fuori al primo turno Cincinnati
07:47
Montreal, favola Mboko! Da wild card batte Osaka in finale e fa impazzire il Canada
23:31
Basket, Europei U20 femminile: Italia in semifinale, Israele sconfitta 77-69
22:30
Atletica, Europei U20: Orlando in finale 100 maschili