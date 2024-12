Tennis, United Cup: si parte con Kazakhstan-Spagna e Cina-Brasile

Sarà la sfida tra Kazakhstan e Spagna, inserite nel Gruppo C, ad aprire alla 'Rac Arena' di Perth - nella notte italiana tra il 26 ed il 27 dicembre - la terza edizione della United Cup, competizione a squadre miste che di fatto inaugura la nuova stagione del tennis internazionale. Prima fase con 18 squadre suddivise in 6 gironi: la vincitrice di ciascuno di questi, più le due migliori secondo, sarà promossa ai quarti, in un tabellone a eliminazione diretta. Tornando a Kazakhstan-Spagna, rispettivamente nona e quattordicesima testa di serie, si partirà con il singolare maschile tra Alexander Shevchenko, n.78 ATP, e Pablo Carreno Busta, n.196 ATP (ma in gara con il ranking protetto): il 33enne di Gijon ha vinto in due set piuttosto netti l'unico precedente con il 24enne di Rostov-on-Don disputato ad agosto al secondo turno di Winston-Salem (cemento). A seguire il match femminile tra Elena Rybakina, n.6 Wta, che ha da poco iniziato la nuova collaborazione con coach Goran Ivanisevic, e Jessica Bouzas Maneiro, n.52 Wta: tra la 25enne di origini moscovite e la 22enne di Galicia non ci sono precedenti.