Tennis, Swiatek vince il torneo Wta 1000 di Toronto

Iga Swiatek si aggiudica il Wta 1000 di Toronto. La polacca batte la kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 6-2, 6-3 e conquista il suo primo titolo della stagione. Swiatek, sei volte vincitrice del Grande Slam ed ex N.1 mondiale, non aveva ancora raggiunto una finale nel 2026. Si è imposta nettamente contro Rybakina, numero 2 del mondo e campionessa dell'Australian Open, ottenendo così la sua prima vittoria in Canada. Questo successo le permette di passare dall'ottavo al quinto posto del ranking Wta alla vigilia degli Us Open. La Rybakina è apparsa stanca: il giorno prima è rimasta in campo fino all'una di notte nella semifinale vinta con la statunitense Coco Gauff.