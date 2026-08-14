Europei nuoto, Curtis va in semifinale nei 50 stile libero

Inizia bene la giornata di Sara Curtis agli Europei di nuoto a Parigi. L'azzurra ha vinto la propria batteria nei 50 stile libero con un ottimo 24.33, terzo tempo complessivo, e si qualifica per le semifinali. Nella batteria alle spalle della 19enne piemontese, a oltre quattro decimi, la russa che gareggia sotto bandiera neutrale Arina Surkova (24.75) e la belga Florine Gaspard (25.00). In semifinale anche Silvia Di Pietro quinta nella propria batteria in 24.94. Non ce la fa Elena Capretta, 18ma in 25.08.