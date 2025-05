Tennis, Stella Artois sponsor dell'Atp Tour e delle Finals

Sfruttando le piattaforme globali digitali dell’ATP Tour, Stella Artois lancerà la serie di contenuti “The Perfect Serve”, pensata per offrire esperienze digitali coinvolgenti ai fan in età legale per il consumo di alcol. La serie permetterà di votare ogni mese il giocatore con il miglior servizio, con un’ampia visibilità sui canali social dell’ATP Tour e di Stella Artois. Inoltre, Stella Artois collaborerà con l’ATP No. 1 Club, che riunisce i numeri 1 del mondo ATP di ieri, oggi e domani, con attivazioni esclusive previste per le Nitto ATP Finals 2025. "Stella Artois non è solo uno dei brand di birra più iconici al mondo, è un brand che aderisce alla perfezione con il nostro sport – non solo come gioco, ma come esperienza - ha affermato Daniele Sanó, Chief Business Officer dell’ATP - . Grazie alla sua storia legata al tennis, ha regalato momenti indimenticabili ai nostri fan di diverse generazioni. Siamo orgogliosi di far parte di questa storia, impazienti di costruire insieme nuovi modi per rendere questo sport ancora più coinvolgente".