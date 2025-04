Buone notizie per Lorenzo Musetti, battuto domenica in finale a Monte-Carlo da Carlos Alcaraz e vittima di un infortunio. Il tennista azzurro si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato una piccola elongazione alla coscia destra. Musetti, dunque, sarà presente al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 21 aprile al 4 maggio.