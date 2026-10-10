Tennis: Sinner torna in Alto Adige, foto di gruppo con la squadra del paese

Jannik Sinner ha fatto visita agli amici dell'OSG 3 Zinnen, squadra di calcio che milita nella seconda lega amatoriale in Alto Adige. Il campione altoatesino è tornato infatti qualche giorno a Sesto Pusteria dopo l'annuncio dello stop per problemi al ginocchio ed è passato a salutare la squadra del suo paese natale, impegnata in allenamento. "Non è stata la sua prima visita da noi. Quando può, Jannik passa sempre volentieri. Questo ci fa ovviamente molto piacere", ha scritto il club sul suo canale Instagram pubblicando anche un'immagine.