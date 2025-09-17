Logo SportMediaset
Coppa Davis, alle 12 il sorteggio delle Finals: rischio Italia-Spagna

17 Set 2025 - 09:00

Appuntamento alle 12 in Piazza Maggiore, a Bologna, per il sorteggio della Final 8 di Coppa Davis. L'Italia, testa di serie numero 1 e campione in carica, potrebbe incrociare la Spagna di Alcaraz già nei quarti di finale. 

