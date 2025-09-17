Motocross, il francese Desprey vince il Fast Cross by Night

La terza edizione del FastCross by Night ha ribadito quanto di buono messo in mostra nel suo primo biennio, confermandosi come evento in grado di unire al meglio passato, presente e futuro del motocross. Nonostante il clima incerto, tremila appassionati sono giunti sul tracciato di Arsago Seprio, preparato con cura e precisione dalla sapiente squadra operativa capitanata da Gianmarco Morelli. Un’intensa giornata di gare, ricordi e momenti elettrizzanti ha scaldato a più riprese l’atmosfera, apponendo l’ennesimo tassello nella progressione di questa gara sempre più sentita da piloti e tifosi. Dopo l’apertura dei cancelli, avvenuta alle ore 14, i rider delle classi 85 e Open hanno iniziato a prendere confidenza con il terreno, disputando le prime prove libere a cui hanno fatto seguito il Public Meeting, dedicato al pubblico che ha così potuto incontrare i piloti presenti, e il coinvolgente show offerto da Paolo Patrizi in sella alla sua mountain bike. Alle 17:15 ha preso il via la cerimonia d’apertura, momento scandito in prima fase da una serie di interviste ai campioni della vecchia generazione. Dagli americani Damon Bradshaw, Tim Ferry e Bader Manneh, passando a leggende azzurre del calibro di Antonio Cairoli, Alex Puzar e Max Manzo, tutti hanno voluto ripercorrere i momenti d’oro vissuti sul prestigioso impianto lombardo.