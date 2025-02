Tennis: Sinner giocherà Atp Montecarlo, poi c'è il Tas a Losanna

Jannik Sinner inizierà la sua stagione sulla terra rossa al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (5-13 aprile). Sono stati gli stessi organizzatori ad annunciarlo via social. Una sua foto sorridente e un messaggio che non lascia dubbi. "Questo sorriso? E' così che ci sentiamo se pensiamo che fra meno di due mesi ti accoglieremo di nuovo al Monte Carlo Country Club", scrivono. L'annuncio del torneo ufficializza, dunque, un cambio di programma per Sinner. L'azzurro, infatti, in un primo momento aveva scelto di giocare a Monaco di Baviera e saltare il Masters 1000 monegasco. L'ATP 250 bavarese, però, si gioca dal 14 al 20 aprile e proprio in quei giorni, il 16 e 17, si terrà l'udienza davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. I tre arbitri del collegio saranno chiamati a giudicare il ricorso dell'agenzia anti-doping mondiale, la Wada, contro la sua assoluzione in merito alla positività per Clostebol del marzo 2024. Tutto lascia pensare, a questo punto, che Sinner voglia essere presente di persona a Losanna, dove il caso sarà dibattuto a porte chiuse. L'azzurro rischia una squalifica da uno a due anni.