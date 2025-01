Tennis: Sinner 31 settimane da n.1, nove azzurri in top 100

Jannik Sinner raggiunge le 31 settimane consecutive da numero 1 del mondo. Solo sette giocatori, dopo aver conquistato la vetta per la prima volta in carriera, hanno fatto registrare un primo periodo di permanenza da leader del ranking più lungo di quello dell'azzurro: Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75), Novak Djokovic (53), Rafa Nadal (46), Andy Murray (41) e Ilie Nastase (40). Sinner inaugura la settimana che porta all'Australian Open, il primo Slam che giocherà da campione in carica, con 11.830 punti, ovvero 4.195 in più del numero 2 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. Restano nove gli italiani tra i primi 100 del mondo, e sono tutti i giocatori direttamente ammessi nel tabellone principale dell'Australian Open. Lorenzo Musetti (16/o) guadagna una posizione e avvicina il best ranking di numero 15; Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (35, -1), Matteo Arnaldi (38, -1), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (54, -1), Fabio Fognini (89, +2) e Luca Nardi (90, +2). Si avvicinano ai primi 100 Mattia Bellucci (101, +2) e Francesco Passaro (105, +3).