Tennis: Shelton fuori a Shanghai, de Minaur agli ottavi

Ben Shelton esce al Masters 1000 di Shanghai e perde un'occasione per assicurarsi un posto per le Atp Finals di Torino. Il numero 4 Atp è stato battuto 7-6, 7-6 dal francese Arthur Gea (n.56). Una vittoria gli avrebbe permesso di accaparrarsi il terzo degli otto biglietti per i Masters: Alexander Zverev e Carlos Alcaraz sono già sicuri di partecipare. In Cina avanza Alex de Minaur (n.9) che raggiunge gli ottavi. L'australiano batte 7-6, 6-4 il giapponese Rei Sakamoto (n.137): affronterà il russo Karen Khachanov (n.27). Anche de Minaur è in corsa per un posto alle Atp Finals.