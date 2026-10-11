Sci, lo slalom di Coppa Europa a Obereggen il 18 dicembre 2026

Svelata la data della più antica gara della Coppa Europa di sci. Si tratta della 43esima edizione dello slalom di Obereggen, località altoatesina (a 20 minuti da Bolzano) del comprensorio sciistico Latemar Dolomites, in programma venerdì 18 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). Prima manche: ore 10; seconda manche: ore 13. La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 21 dicembre. Nell'edizione 2025 vinse lo slalom di Obereggen, sul muro della pista Maierl (pendenza massima 55%), il 22enne norvegese Hans Grahl-Madsen in 1 minuto 39 centesimi e 26 millesimi; al secondo posto, con un ritardo di 27 centesimi lo svizzero Sandro Simonet, terzo il francese Hugo Desgrippes a 29 centesimi dal vincitore.