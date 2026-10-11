Sci, lo slalom di Coppa Europa a Obereggen il 18 dicembre 2026

11 Ott 2026 - 11:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Svelata la data della più antica gara della Coppa Europa di sci. Si tratta della 43esima edizione dello slalom di Obereggen, località altoatesina (a 20 minuti da Bolzano) del comprensorio sciistico Latemar Dolomites, in programma venerdì 18 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). Prima manche: ore 10; seconda manche: ore 13. La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 21 dicembre. Nell'edizione 2025 vinse lo slalom di Obereggen, sul muro della pista Maierl (pendenza massima 55%), il 22enne norvegese Hans Grahl-Madsen in 1 minuto 39 centesimi e 26 millesimi; al secondo posto, con un ritardo di 27 centesimi lo svizzero Sandro Simonet, terzo il francese Hugo Desgrippes a 29 centesimi dal vincitore.

sci

Ultimi video

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

01:29
MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

00:39
DICH GIOVANNI FRANZONI MEDIA DAY DICH

Franzoni: "Le aspettative sono alte, spesso me le impongo da solo"

00:55
DICH FEDERICA BRIGNONE MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

01:06
DICH SOFIA GOGGIA MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Goggia: "Non c'è una tempistica certa per il ritorno, ma..."

00:31
MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

I più visti di Altri Sport

DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Tifoso 'elimina' gli Yankees dalla corsa al titolo Mlb ed esce scortato dalla polizia

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:15
Tennis, Vavassori e Bolelli si separano a fine stagione: l'addio dopo le Atp Finals di Torino
12:50
Ciclismo, la salita di San Luca a Bologna incorona i campioni di Red Bull Scatené
12:24
Tennis, Atp Shanghai: Bolelli-Vavassori out al primo turno
12:07
Vela: Arca Sgr vince la Barcolana58, è la quarta volta di fila
12:02
MotoGP, Bezzecchi premiato da Thohir a Mandalika