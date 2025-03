La bielorussa Aryna Sabalenka, n. 1 del mondo, ha vinto il torneo di singolare femminile del 'Miami Open', quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari conclusosi sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium ('casa' dei Miami Dolphins della Nfl). In finale Sabalenka ha battuto la statunitense Jessica Pegula per 7-5 6-2.