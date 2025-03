Tennis: ranking Wta, Paolini risale al sesto posto, Sabalenka sempre numero 1

Un paio di variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del quarto Wta 1000 stagionale a Miami. Anche Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore sempre Jasmine Paolini che, grazie alla semifinale in Florida (prima azzurra ad arrivare così avanti nel capitolo secondo del 'Sunshine Double'), recupera una posizione: la 29enne di Bagni di Lucca è ora sesta. Alle sue spalle fa due passi avanti Lucia Bronzetti, numero 60, mentre scende altri tre gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 85. Posizione invariata per Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio, è numero 124. Perde nove posti Martina Trevisan, ferma ai box per un'operazione al piede sinistro, ora numero 145, mentre fa due passi indietro Lucrezia Stefanini, ora numero 148. Ne fa undici, invece, Nuria Brancaccio, al numero 196, mentre ne fa dodici Giorgia Pedone, ora numero 213. Due posti in più per Nicole Fossa Huergo, al numero 264, mentre grazie agli ottavi nell'ITF da 60mila dollari di Murska Sobota, in Slovenia, recupera altre 13 posizioni Camilla Rosatello, ora numero 292 a chiudere la top-ten italiana. Questa settimana Bronzetti e Cocciaretto sono in tabellone nel Wta 500 di Charleston, sulla terra verde in South Carolina. Stefanini è in tabellone nel Wta 250 di Bogotà.