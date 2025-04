Tennis, ranking Wta: Paolini resta al 6° posto, Sabalenka leader

Nessuna variazione nella classifica settimanale della top ten Wta. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la ventiseiesima settimana consecutiva (la 34esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 26enne di Minsk, che a Miami due settimane fa ha messo in bacheca il 19esimo trofeo della carriera (l'ottavo da '1000'), mantiene un solido vantaggio di 3.071 punti su Iga Swiatek, sempre in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio - a 1.369 punti dalla 23enne di Varsavia - c'è la statunitense Jessica Pegula. Posizioni invariate per le altre due statunitensi Coco Gauff, quarta, staccata però solo di 38 punti dalla terza piazza mondiale, e Madison Keys, regina d'Australia, quinta, che conferma il primato personale. Stesso discorso per Jasmine Paolini, sesta, e per la 17enne Mirra Andreeva, settima. Stabili anche la cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell'élite mondiale dopo Li Na, in ottava posizione, la spagnola Paula Badosa, nona (anche se nuovamente alle prese con il problema alla schiena), subito davanti alla kazaka Elena Rybakina, decima, che chiude l'élite mondiale. Per quanto riguarda le altre italiane, fa un passo avanti Lucia Bronzetti, numero 58, mentre mantiene la posizione di sette giorni fa Elisabetta Cocciaretto, al numero 89. Perdono due posti sia Martina Trevisan, ferma ai box per un'operazione al piede sinistro, ora numero 148, che Lucrezia Stefanini, ora numero 151. Questa la top ten del ranking Wta: 1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.541 punti; 2. Iga Swiatek (POL) 7.470; 3. Jessica Pegula (USA) 6.101; 4. Coco Gauff (USA) 6.063; 5. Madison Keys (USA) 4.999; 6. Jasmine Paolini (ITA) 4.843; 7. Mirra Andreeva (RUS) 4.775; 8. Qinwen Zheng (CHN) 4.243), 9. Paula Badosa (SPA) 3.821; 10. Elena Rybakina (KAZ) 3.808.