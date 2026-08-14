Tennis: ranking Atp, Sinner sicuro n.1 fino al torneo di Pechino

14 Ago 2026 - 14:39
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Sinner alle ATP Finals 2025 © italyphotopress

Sinner alle ATP Finals 2025 © italyphotopress

L'Atp ha pubblicato oggi la nuova classifica settimanale per includere i risultati del Masters 1000 di Montreal, che per le statistiche sarà comunque il ranking del 10 agosto. I numeri certificano la settimana numero 84 da numero 1 del mondo di Jannik Sinner, primo a quota 13.450 punti. Primo lo resterà almeno fino a inizio ottobre, fino all'ATP 500 di Pechino dove ha trionfato l'anno scorso.

Nonostante la decisione di saltare Cincinnati dopo il prossimo Masters 1000 avrà 12.800 punti: ne perderà infatti 650, guadagnati grazie alla finale dell'anno scorso. Carlos Alcaraz, numero 2, ne ha 8.160 ma perderà i 1.000 ottenuti l'anno scorso vincendo il titolo a Cincinnati e poi i 2.000 per il trionfo allo US Open. Sinner perciò dovrà guardarsi solo dal tedesco Alexander Zverev, ancora numero 3 con 8.090 punti questa settimana. La prossima classifica ne perderà 400, frutto della semifinale a Cincinnati dell'anno scorso. Quindi, vincendo il torneo potrà aggiungerne fino a 600: il suo punteggio massimo sarà dunque di 8.690 punti, 3.680 in meno dell'azzurro. Dunque il sorpasso sarà impossibile allo US Open, che mette in palio 2000 punti. Ma Sinner avrà comunque bisogno di far bene a New York, dove ha trionfato l'anno scorso, per tenere il tedesco lontano in classifica e rinsaldare la prima posizione in vista della stagione in Asia. 

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Non mancano le buone notizie per il tennis azzurro questa settimana. L'Italia torna ad esprimere quattro giocatori tra i primi 20 nel ranking ATP grazie all'exploit di Luciano Darderi che in Canada ha raggiunto il primo quarto di finale in un Masters 1000 in carriera ed è risalito di due posizioni, appunto alla 20, alle spalle di Sinner, di Flavio Cobolli, numero 10 questa settimana, e Lorenzo Musetti (n. 15).

Ha buoni motivi per festeggiare anche Andrea Guerrieri, che prosegue la sua rapida ascesa in classifica. Numero 511 del mondo a inizio 2026, oggi entra per la prima volta in Top 200. Rispetto all'ultima classifica, guadagna 25 posizioni per effetto della finale al Challenger di Grodzisk Mazowiecki e sale fino alla numero 188. Per quanto riguarda la Top 20, scalano posizioni su posizioni i protagonisti del Masters 1000 canadese. Per quanto eliminati in semifinale, il 19enne spagnolo Rafa Jodar e il ventenne statunitense Learner Tien firmano il best ranking e avvicinano il debutto tra i primi 10 del mondo rispettivamente alla posizione numero 11 (+4) e numero 12 (+7).

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