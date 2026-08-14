Tennis: ranking Atp, Sinner sicuro n.1 fino al torneo di Pechino

Nonostante la decisione di saltare Cincinnati dopo il prossimo Masters 1000 avrà 12.800 punti: ne perderà infatti 650, guadagnati grazie alla finale dell'anno scorso. Carlos Alcaraz, numero 2, ne ha 8.160 ma perderà i 1.000 ottenuti l'anno scorso vincendo il titolo a Cincinnati e poi i 2.000 per il trionfo allo US Open. Sinner perciò dovrà guardarsi solo dal tedesco Alexander Zverev, ancora numero 3 con 8.090 punti questa settimana. La prossima classifica ne perderà 400, frutto della semifinale a Cincinnati dell'anno scorso. Quindi, vincendo il torneo potrà aggiungerne fino a 600: il suo punteggio massimo sarà dunque di 8.690 punti, 3.680 in meno dell'azzurro. Dunque il sorpasso sarà impossibile allo US Open, che mette in palio 2000 punti. Ma Sinner avrà comunque bisogno di far bene a New York, dove ha trionfato l'anno scorso, per tenere il tedesco lontano in classifica e rinsaldare la prima posizione in vista della stagione in Asia.