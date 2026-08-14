Basket, l'Italdonne in Belgio per preparare i Mondiali

14 Ago 2026 - 11:52
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La Nazionale italiana di basket femminile dà il via all'operazione 'Mondiali'. Le ragazze guidate da coach Capobianco raggiungeranno domani Kortrijk, in Belgio, dove scenderanno in campo in un primo test di preparazione in vista della Coppa del Mondo in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. L'Italia femminile tornerà ai Mondiali a distanza di 32 anni da Australia 1994. Le Azzurre affronteranno per due giorni consecutivi il Belgio, oro nei due ultimi Europei: domani palla a due allo Sportcampus Lange Munte alle ore 15.00, il 16 agosto si replica alle ore 18.00. Entrambi le partite saranno trasmesse sul canale YouTube della Federazione belga. Per Kortrijk partono 14 giocatrici che sono già impegnate nel raduno azzurro, mentre sono state autorizzate a lasciare temporaneamente il gruppo Martina Kacerik, Caterina Gilli e Francesca Leonardi. Nel Belgio mancheranno Kyara Linskens, Julie Allemand e Antonia Delaere, attualmente impegnate in WNba come la stella italiana Cecilia Zandalasini. L'ultimo precedente tra Italia e Belgio risale al 27 giugno 2025, nella semifinale dell'Europeo del Pireo: le avversarie si imposero di misura 66-64, resistendo al rientro delle Azzurre nell'ultimo quarto (parziale di 17-0). "Come sempre, abbiamo scelto di affrontare le squadre più forti nel nostro percorso di avvicinamento alla competizione che ci attende. In quindici giorni affronteremo Belgio, Cina e Francia: abbiamo pochi giorni di lavoro alle spalle ma dal doppio confronto con le campionesse d'Europa ci aspettiamo già le prime risposte, per verificare quanto fatto", spiega coach Capobianco.

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