Tennis, ranking Atp: Musetti vede la top 10, Alcaraz torna numero 2 dietro Sinner

Lorenzo Musetti festeggia il nuovo best ranking nonostante la sconfitta in finale a Montecarlo. Con questo risultato il tennista azzurro sale all'undicesimo posto nella classifica Atp con 3200 punti, scavalcando Holger Rune e Tommy Paul e portandosi a soli 15 punti da Casper Ruud al numero 10. Il trionfo di ieri consente invece a Carlos Alcaraz di riportarsi alla posizione di numero 2 del mondo, alle spalle di Jannik Sinner. Alcaraz inizia la settimana con 7720 punti. Zverev, eliminato al secondo turno da Matteo Berrettini, ne ha 7595. Entrambi sono nettamente davanti al numero 4 Taylor Fritz, che conta 5280 punti. Torna in top 10 Daniil Medvedev che scavalca il norvegese Casper Ruud, numero 10 con 3.215 punti. Ovvero appena 15 in più di Lorenzo Musetti. Questa la top ten del ranking Atp: 1. (=0) Jannik Sinner (ITA) 9.930 punti; 2. (+1) Carlos Alcaraz (SPA) 7.720; 3. (-1) Alexander Zverev (GER) 7.595; 4. (=0) Taylor Fritz (USA) 5.280; 5. (=0) Novak Djokovic (SRB) 4.120; 6. (=0) Jack Draper (GBR) 3.870; 7. (+3) Alex de Minaur (AUS) 3.535; 8. (+1) Andrey Rublev 3.490; 9. (+2) Daniil Medvedev 3.290; 10. (-3) Casper Ruud (NOR) 3.215.