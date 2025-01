Tennis, qualificazioni AusOpen: Gigante e Passaro al turno decisivo, out Bellucci

Matteo Gigante (numero 146 del mondo) e Francesco Passaro (n.105) si sono qualificati al turno che può aprire loro l'accesso al tabellone principale degli Australian Open, primo Slam stagionale, al via domenica. Il primo battendo l'austriaco Lukas Neumayer (n. 216, 6-3 6-4), il secondo a spese dello spagnolo Javier Barranco Cosano (n.227, 4-6 6-3 7-6), in un incontro durato quasi tre ore. Nel turno decisivo Gigante affronterà il portoghese Henrique Rocha (n.174), mentre Passaro se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.210). Per entrambi non ci sono precedenti. Nel secondo turno si é invece fermata la corsa di Mattia Bellucci (n.101), sconfitto dal francese Terence Atmane (n.156), con il punteggio di 7-6 6-4.