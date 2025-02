Tennis, prima finale Atp per il 18enne Joao Fonseca

Joao Fonseca, astro nascente del tennis brasiliano, giocherà la prima finale ATP nel 250 di Buenos Aires. A 18 anni, 5 mesi e 26 giorni, è il decimo giocatore più giovane a raggiungerne una dal 2000, e il più giovane carioca a riuscirci nell'era Open. Lunedì avrà un nuovo best ranking: sarà almeno numero 74 del mondo. In semifinale ha sconfitto il serbo Laslo Djere 7-6(3), 5-7, 6-1. Nel match per il titolo sfiderà il numero 1 d'Argentina Francisco Cerundolo, finalista qui nel 2021, capace nei quarti di sorprendere il numero 2 del mondo Alexander Zverev e di battere in semifinale 6-2, 6-4 lo spagnolo Pedro Martinez.