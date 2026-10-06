Tennis, Pechino: Coco Gauff denuncia il razzismo online

06 Ott 2026 - 10:33
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Coco Gauff ha dichiarato di aver subito una quantità "folle" di insulti razzisti online dopo aver sconfitto la giovane cinese Sun Xinran in un match caratterizzato da una richiesta di revisione video. Durante la partita del China Open di ieri a Pechino contro la sedicenne Sun Xinran, la statunitense ha chiesto una revisione video a causa dello sfarfallio di alcuni pannelli LED, scatenando i fischi del pubblico. "Potete non apprezzarmi o non essere d'accordo con quanto accaduto senza essere razzisti", ha scritto Gauff su X. "La quantità di commenti e messaggi razzisti che ho ricevuto nelle ultime ore è folle", si leggeva nel suo post. Il giudice di sedia ha acconsentito a far ripetere il punto e Gauff, 22 anni, ha poi vinto l'incontro con il punteggio di 7-5, 6-1. Rispondendo su X a un post contenente un insulto razzista segnalato come potenziale "contenuto d'odio", la giocatrice afroamericana ha chiarito in un altro post di aver contestato il punto prima della risposta di Sun, dopo aver notato che le luci sfarfallavano per la seconda volta. "Trovo assurdo ricevere odio per aver rispettato le regole", ha affermato, spiegando che i giocatori vengono istruiti sulla possibilità di contestare i punti anche dopo la conclusione dello scambio. "Xinran è un talento e una giocatrice incredibile. Mi sono scusata per la situazione a fine partita e lei ha capito perfettamente", ha aggiunto Gauff.

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