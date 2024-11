TENNIS, PAOLINI: "OBIETTIVO PER IL PROSSIMO ANNO È MANTENERE ALTO IL LIVELLO DEL 2024"

"Qui alle Atp Finals c'è un entusiasmo e un'energia tra le persone e i tifosi italiani che è bellissima. I 4 semifinalisti? Jannik Sinner, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz". Lo ha detto la tennista italiana Jasmine Paolini, ai microfoni di Rtl 102.5. "Jannik l'ho seguito tantissimo per come si muove in campo e per quello che fa. È sicuramente un ragazzo da prendere come esempio - prosegue Paolini sulle caratteristiche che la accomunano con il collega - sono felice che la gente apprezzi anche me e mi veda come un esempio positivo. Sono così, e arrivare a più persone ora mi fa piacere. Jannik e io siamo persone semplici, mi sembra lo stesso ragazzo di quando l'ho conosciuto, 4 o 5 anni fa".