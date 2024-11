TENNIS, PAOLINI: "È STATA DURA". GARBIN: "CE L'ABBIAMO FATTA"

"E' stata dura. Il primo match è stato equilibrato, Shibahara ha giocato bene e l'ho visto dagli spogliatoi tifando per Elisabetta. Non è facile giocare in questa competizione né affrontare una rivale come lei perché la superficie è veloce e anche le palle volano via. Sono felice di essere scesa in campo concentrata e non nervosa, molto equilibrata, e penso di aver giocato un bel match. Non era facile riuscirci dopo essere partita in svantaggio 0-1". Così esordisce la n.4 del mondo Jasmine Paolini in conferenza stampa alla fine del confronto di BJK Cup vinto dall'Italia contro il Giappone. L'attenzione vira poi sul doppio, specialità che nel 2024 ha regalato al team azzurre grandi soddisfazioni accrescendo come in un pallottoliere il numero totale di match disputato in stagione dalla toscana: "Il doppio è stata la mia partita n.110? - ha scherzato ancora Jas - Cerco di non pensare a quanti match ho giocato, ma oggi la panchina piena e il sostegno della mia squadra mi hanno aiutato a trovare energie extra e so che anche per il prossimo match sarà così".