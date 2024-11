TENNIS, PAOLINI: "ANNO FANTASTICO, L'ORO A PARIGI EMOZIONE SUPER"

"E' stato un anno fantastico, mi sono divertita moltissimo, ho vissuto momenti incredibili, forse l'oro a Parigi il più emozionante. Ma penso anche alla semifinale vinta a Wimbledon, il titolo a Dubai, insomma sono felicissima di questo anno ma non è finita, ci sono ancora le finals a Malaga". Jasmine Paolini non può che fare un bilancio positivo del suo 2024: la tennista azzurra, attualmente n.4 al mondo, ai microfoni di Sky ha ripercorso la stagione, impreziosita da due finali Slam disputate e dal titolo 1000 a Dubai. Ho giocato tante partite e direi anche per fortuna che ho avuto questo problema - sorride Paolini a Torino da tifosa per le Atp Finals -. A Riad ho dato il massimo in singolo e in doppio, certo si poteva fare qualcosa in più. Ma ora qualche giorno di riposo e poi si va alla B.J. King Cup a Malaga e si spinge ancora. Torino? Strapiena, con tanto entusiasmo. Atmosfera pazzesca".