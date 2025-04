"Allenare Sinner? Per carità, non è la vita che fa per me, vedere tutti i giorni le stesse persone non è da me". Così Adriano Panatta ospite ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Radio1, a proposito del prossimo allenatore di Sinner vicino al rientro dopo la sospensione per il caso Clostebol. "Il coach deve avere una vocazione quasi monacale, passa minimo 300 giorni col giocatore...", ha aggiunto Panatta.