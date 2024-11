TENNIS, NADAL: "VIAGGIO STRAORDINARIO, RICORDATEMI PER LA PERSONA CHE SONO"

"Sono stato molto fortunato, i titoli, i trofei, sono lì. Ma vorrei essere ricordato per la persona che sono stato perché la vita mi ha dato l'occasione di fare un viaggio straordinario. Ma vorrei essere ricordato come una brava persona che ha ottenuto molto di più di quanto aveva sognato". Lo ha detto Nadal lasciando il Palacio de Deportes José María Martín Carpena, dopo aver ricevuto ieri sera l'applauso lunghissimo, la commozione di Carlos Moya, del presidente dell'ITF, di tutti i tifosi. Si chiude così la carriera del tennista iberico, celebrato a Malaga dopo la sconfitta della Spagna contro l'Olanda che segna anche la conclusione della sua straordinaria carriera. Ma non sono i successi a renderlo maggiormente fiero.