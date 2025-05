Tennis, Musetti in top 10: "Gioco con più fiducia e un'altra mentalità"

"Sto giocando lo stesso mio tennis di sempre, ma ho le idee più chiare su cosa devo fare. Ho un'altra mentalità in campo, decisamente". Lorenzo Musetti ha spiegato così il fattore chiave della sua evoluzione, che lo porterà a entrare per la prima volta in Top 10 da lunedì dopo la sconfitta 63 76(4) contro Jack Draper nella semifinale del Masters 10000 di Madrid. "Qualche anno fa in una partita così magari avrei mollato nel secondo set, non ci avrei provato come invece ho fatto oggi, fino all'ultimo punto, cercando di alzare il mio livello" ha aggiunto in conferenza stampa.