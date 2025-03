Tennis: morto a 86 anni l'ex campione australiano Fred Stolle

L'ex campione di tennis e commentatore sportivo australiano Fred Stolle è morto all'età di 86 anni. Stolle ha vinto l'Open di Francia nel 1965 e l'Us Open un anno dopo, ed è stato tre volte finalista a Wimbledon. Ma il suo più grande successo è arrivato sul campo da doppio, dove ha vinto 17 titoli slam conquistando tutti e quattro i major maschili almeno due volte. Stolle è diventato uno stimato commentatore noto come 'la voce del tennis' per generazioni di fan attraverso l'australiana Nine Network e le reti americane Fox Sports ed Espn.