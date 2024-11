TENNIS, MEDVEDEV: "SINNER? TATTICAMENTE SO COSA FARE MA LUI GIOCA DAVVERO BENE"

"Cosa mi inventerò contro Sinner? Può sembrare strano perché ho perso un sacco di partite, ma tatticamente so cosa devo fare. C'è solo un problema, il ragazzo sta giocando davvero bene. Puoi fare la miglior partita possibile tatticamente, o a livello di tennis, e perdere comunque. Questa è la realtà, e non è una realtà facile". Lo ha detto Daniil Medvedev in conferenza stampa dopo aver battuto Alex De Minaur alle Atp Finals proiettandosi sulla sfida in programma giovedì contro il tennista azzurro. "Sono pronto, vado là fuori, gioco il mio tennis. Perdo nettamente, va bene. Vinco nettamente, è perfetto. Perdo dopo una partita dura, va comunque bene. Vinco dopo una partita dura, è perfetto - ha proseguito il giocatore russo - Vedremo come andrà, cercherò di prepararmi bene tatticamente e ci proverò".